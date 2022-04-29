وزارة التجارة بمحافظة حبونا تكثف الجولات الرقابية لضبط الأسعار

واصل مكتب وزارة التجارة بمحافظة حبونا، الجولات الرقابية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في المحافظة والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات التجارية، ومتابعة أسعار السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية ومستلزمات عيد الفطر المبارك، والتأكد من العروض التي تقوم المحال التجارية بها قبل موسم عيد الفطر المبارك، وضبط المتلاعبين في الأسعار، وكذلك متابعة الجودة.