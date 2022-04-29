محليات

وزارة التجارة بمحافظة حبونا تكثف الجولات الرقابية لضبط الأسعار

تابعت الجودة والعروض التجارية خلال موسم عيد الفطر
وزارة التجارة بمحافظة حبونا تكثف الجولات الرقابية لضبط الأسعار
وزارة التجارة بمحافظة حبونا تكثف الجولات الرقابية
بندر آل عوض
بندر آل عوض

واصل مكتب وزارة التجارة بمحافظة حبونا، الجولات الرقابية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في المحافظة والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات التجارية، ومتابعة أسعار السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية ومستلزمات عيد الفطر المبارك، والتأكد من العروض التي تقوم المحال التجارية بها قبل موسم عيد الفطر المبارك، وضبط المتلاعبين في الأسعار، وكذلك متابعة الجودة.

كما دعا فرع وزارة التجارة من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار على الرقم المخصص لذلك 1900.

وزارة التجارة
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جولات رقابية

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