وزارة التعليم تطلق برنامج مساحة الابتكار الإثرائي لتعزيز نواتج التعلّم للطلبة الموهوبين

ويمرّ الطلبة الملتحقون ببرنامج "مساحة الابتكار" بعدد من المراحل؛ تتضمّن مرحلة التعلّم وتطوير المهارات لإثراء الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة التي تعزّز من القدرات الإبداعية والابتكار عند الطلبة وفق مصفوفة من المهارات في مجالات المستقبل ذات الأولوية، إضافةً إلى مرحلة تطوير المنتجات من خلال تطبيق المعارف والخبرات المكتسبة في بناء نماذج عمل أولية لمشاريع ابتكارية، ومرحلة الاحتضان والتطوير المستمر، التي يتم خلالها ترشيح المشاريع المتميزة؛ للاحتضان وتقديم الدعم اللازم من إدارات وأقسام الموهوبين مع الجهات ذات العلاقة، عن طريق برامج مشتركة من الرعاية، تشمل برامج التلمذة، والترشيح للمشاركة في الملتقيات والمحافل العلمية والزيارات الميدانية المختلفة ذات العلاقة بفكرة المنتج الإبداعي.