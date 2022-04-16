وزارة التعليم تطلق برنامج مساحة الابتكار الإثرائي لتعزيز نواتج التعلّم للطلبة الموهوبين

أطلقت وزارة التعليم برنامج "مساحة الابتكار الإثرائي" للطلبة الموهوبين والمبدعين، بإشراف وكالة البرامج التعليمية، وذلك خلال الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443هـ؛ حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الإبداعية للطلبة الموهوبين والمبدعين، والواعدين بالموهبة؛ مستهدفًا طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، من الصف الرابع الابتدائي إلى الثالث متوسط.
ويشمل تطبيق البرنامج في مرحلته الأولى 270 مدرسة ابتدائية، و160 مدرسة متوسطة، كما سيتم تنفيذ البرنامج في 10 مراكز للموهوبين، مستهدفًا أكثر من 8000 طالب وطالبة؛ حيث تم إعداد وتأهيل 430 معلمًا ومعلمة لتنفيذ البرنامج في إدارات التعليم بالمملكة.
ويمرّ الطلبة الملتحقون ببرنامج "مساحة الابتكار" بعدد من المراحل؛ تتضمّن مرحلة التعلّم وتطوير المهارات لإثراء الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة التي تعزّز من القدرات الإبداعية والابتكار عند الطلبة وفق مصفوفة من المهارات في مجالات المستقبل ذات الأولوية، إضافةً إلى مرحلة تطوير المنتجات من خلال تطبيق المعارف والخبرات المكتسبة في بناء نماذج عمل أولية لمشاريع ابتكارية، ومرحلة الاحتضان والتطوير المستمر، التي يتم خلالها ترشيح المشاريع المتميزة؛ للاحتضان وتقديم الدعم اللازم من إدارات وأقسام الموهوبين مع الجهات ذات العلاقة، عن طريق برامج مشتركة من الرعاية، تشمل برامج التلمذة، والترشيح للمشاركة في الملتقيات والمحافل العلمية والزيارات الميدانية المختلفة ذات العلاقة بفكرة المنتج الإبداعي.