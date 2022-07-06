وزارة الحج تستقبل 185 حاجاً من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين

ويهدف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في هذا العام لتمكين ممثلي الدول العاملين في مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والقادمين من 41 دولة، ومجموعة من ذوي أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية والقادمين من 8 دول، من أداء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ.