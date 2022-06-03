وزارة "الحج" تطرح 3 باقات لموسم هذا العام.. اعتبارًا من اليوم ولـ 9 أيام

طرحت وزارة الحج والعمرة، باقات لموسم حج هذا العام 1443هـ، تزامناً مع إتاحة التسجيل لحجاج الداخل بدءًا من اليوم الجمعة ولمدة تسعة أيام.
واشترطت وزارة الحج والعمرة على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل سواء كان مقيمًا أو مواطنًا؛ ألا يتجاوز عمره 65 عاماً، مع اكتمال التحصين في تطبيق توكلنا، كما أكدت أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج.
واعتمدت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات خدمة فقط، واعتمدت تسميتها على النحو التالي: "باقة الأبراج" وسعرها 14737.83 ريالًا للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة، والباقة الثانية هي "باقة المخيمات المطورة" وسعرها 13043.99 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة، أما الباقة الثالثة فهي ضيافة "باقة المخيمات غير المطورة " وسعرها 10238.57 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة.