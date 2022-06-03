وزارة "الحج" تطرح 3 باقات لموسم هذا العام.. اعتبارًا من اليوم ولـ 9 أيام

واشترطت وزارة الحج والعمرة على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل سواء كان مقيمًا أو مواطنًا؛ ألا يتجاوز عمره 65 عاماً، مع اكتمال التحصين في تطبيق توكلنا، كما أكدت أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج.