وزارة الحج توضح للحجاج المواد المحظور حملها في السفر بالطائرة

نبهت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين لمواد تحظر الأنظمة حملها خلال السفر لأداء المناسك بواسطة الطائرة، ويجب على المسافر التأكد من عدم وجودها بأمتعته قبل السفر للحج.