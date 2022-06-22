محليات

وزارة الحج توضح للحجاج المواد المحظور حملها في السفر بالطائرة

تشمل المواد الحادة والأسلحة والعدد والمفكات
وزارة الحج توضح للحجاج المواد المحظور حملها في السفر بالطائرة
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

نبهت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين لمواد تحظر الأنظمة حملها خلال السفر لأداء المناسك بواسطة الطائرة، ويجب على المسافر التأكد من عدم وجودها بأمتعته قبل السفر للحج.

وقسّمت "وزارة الحج" المواد المحظورة لـ4 فئات، هي: المواد الحادة؛ وتشمل المقصات والسكاكين والمشارط والشفرات الحادة، ثم مواد وأدوات العمل مثل: المطارق ومفاتيح الربط (العدد) والمسامير وأدوات الحفر.

وثالث هذه الفئات التي نبهت عليها الحجاج، هي: جميع أنواع الأسلحة النارية وتشمل الأسلحة والطلقات النارية والمسدسات الصاعقة والألعاب النارية، والمواد السامة والمواد القابلة للاشتعال والمواد المضغوطة.

وزارة الحج والعمرة
حج 1443

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