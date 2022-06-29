وزارة الحج : رحلات بديلة ومقاعد إضافية وإصدار تأشيرات فورية لحجاج بريطانيا وأمريكا ودول أوروبا

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقات على تأمين رحلات بديلة ومقاعد إضافية لحجاج بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، إلى جانب إصدار تأشيرات فورية للدخول إلى المملكة، إذ إن الوزارة في تواصل مستمر مع الحجاج، وذلك ضمن حزمة من الحلول العاجلة للتحديات التي واجهها ضيوف الرحمن مع محدودية السعة المقعدية للرحلات، والصعوبات التقنية التي واجهت البوابة الإلكترونية المختصة بحجاج الخارج.