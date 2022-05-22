وزارة الحرس الوطني تستضيف 24 من أبناء شهداء الواجب في "يوم الوفاء"

وأبدى الجميع سعادتهم بهذه المبادرة غير المستغربة التي تعكس حجم الاهتمام من قِبل الدولة، وكافة قطاعات ومؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة بهذه الفئة التي ضحى آباؤهم بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وقيادته، مقدمين شكرهم وتقديرهم لوزارة الحرس الوطني، وإلى إدارة موسم جدة على هذه الجولة التي أدخلت السعادة على قلوب ذويهم، وعكست حجم الجهود المبذولة في موسم جدة لإسعاد المجتمع وصنع حالة من الفرح والبهجة لدى كافة فئات المجتمع وزوار جدة، منوهين في هذا الصدد بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في هذه المبادرة الجميلة.