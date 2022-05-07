المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في مصر

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القوات المسلحة المصرية.
وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها دور القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.
وعبَّرت وزارة الخارجية عن تعازي ومواساة المملكة لأُسر الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.