المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في مصر

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القوات المسلحة المصرية.