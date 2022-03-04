وزارة الدفاع شريكٌ رئيسي بمعرض الدفاع العالمي 2022

وتستعرض وزارة الدفاع في جناحها، الذي يحتوي على مشاركة أفرع القوات المسلحة السعودية، رحلة تطوير الوزارة، إلى جانب إبراز الدور القيادي للوزارة، وما حققته من إنجازات في حماية الوطن ومقدراته برًّا وبحرًا وجوًّا، إضافة إلى الدور التنموي الذي تقوم به الوزارة في الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.