وزارة الصناعة تستعرض فرص الاستثمار التعديني في مؤتمر "إندابا" بجنوب إفريقيا

وتستعرض الوزارة خلال ورشة العمل عددًا من الفرص الاستثمارية التي سيتم إعلانها بالتزامن مع المشاركة في مؤتمر "إندابا" لاستكشاف العديد من المعادن، مثل: النحاس والزنك والذهب والفضة والرصاص، بفرص استثمارية تصل إلى 4 مليارات ريال؛ وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وزيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد.