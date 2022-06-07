وزارة العدل: المحاكم العمالية عقدت أكثر من 57 ألف جلسة

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الدعاوى العمالية المغلقة في أقل من أسبوعين خلال الفترة نفسها بلغ أكثر من 7.5 ألف قضية، فيما بلغت القضايا المغلقة في جلسة واحدة أكثر من 8.5 ألف قضية، وبلغت القضايا المغلقة خلال جلستين أكثر من 5 آلاف قضية، بينما بلغت القضايا المغلقة خلال ثلاث جلسات أكثر من 2.3 ألف قضية.