‫وزارة العدل تُحدّث 20 ألف صك إلكترونيًا خلال فبراير

وتهدف خدمة تحديث الصكوك إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك إلكتروني، ويمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز، إضافة إلى تمكين المستفيدين من الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل، عبر تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل مثل البيع والرهن والاستعلام وغيرها من الخدمات العقارية.