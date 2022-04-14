وزارة العدل تعلن افتتاح مركز ناجز في جدة والدمام

وأوضحت الوزارة أن مركز ناجز للخدمات العدلية في الرياض قدم خدماته لأكثر من 70 ألف مستفيد خلال العام الماضي 2021، في جميع القطاعات المختلفة سواء القضاء، التنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى الاستشارات القانونية (بإشراف الهيئة السعودية للمحامين)، وخدمات للشركاء وقطاع الأعمال.