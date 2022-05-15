وزارة العدل: 79 ألف صفقة عقارية إلكترونية بقيمة 11 مليار ريال

وأفادت وزارة العدل، بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيًا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة إلى اعتماد من كاتب عدل أو موثق، خلال أقل من 60 دقيقة.