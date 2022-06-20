وزارة العمل التايلاندية.. نسعى لتوظيف 400 ممرضة في السعودية

قالت وزارة العمل التايلاندية إنها تسعى لتوظيف 400 ممرضة تايلاندية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى هذه الوظائف في عدة مجالات مع التطور والتنمية التي يشهدها مختلف المدن السعودية.
وذكر وزير العمل التايلاندي سوشارت شومكلين، لصحيفة "بانكوك بوست"، أنه في بداية الأمر هناك شركة طبية سعودية خاصة طلبت في الوقت الحالي عدداً قليلاً لا يتجاوز 4 ممرضات بعقود عمل تصل إلى عامين.
وأشار الوزير إلى أن هناك فرص عمل كبيرة المملكة، ويمكن توظيف ممرضات في مجالات طبية مختلفة بشرط توافر الخبرة الكبيرة في التخصص ذاته.