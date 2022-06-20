وزارة العمل التايلاندية.. نسعى لتوظيف 400 ممرضة في السعودية

قالت وزارة العمل التايلاندية إنها تسعى لتوظيف 400 ممرضة تايلاندية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى هذه الوظائف في عدة مجالات مع التطور والتنمية التي يشهدها مختلف المدن السعودية.