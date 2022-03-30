وزارة الموارد البشرية تعتمد جامعة فيصل لتدريب الخريجات

وقّع رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع نائب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بن ناصر أبو اثنين.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز فرص توظيف خريجات الجامعات السعودية الباحثات عن عمل من خلال برنامج أعدته جامعة الملك فيصل للتدريب الموازي.
وشملت الاتفاقية مجالات تعاون متعددة؛ منها: العمل على تحقيق مستهدفات التوظيف والتدريب التي اتفق عليها الطرفان لمواءمة مخرجات التخصصات كافة من الطالبات الإناث من الجامعات السعودية، واعتماد جامعة الملك فيصل كمركز تدريب معتمد في المشروع الوطني لتدريب المقبلات على العمل.
كما تغطي الجامعة تدريب المستفيدات في قطاعات حيوية كالاتصالات، والمستشفيات الحكومية، والبنوك وشركات الاستثمار، والتأمين الصحي، والشركات اللوجستية، والقطاع الصناعي، ومبيعات التجزئة، والتعليم الأهلي.