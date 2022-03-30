وزارة الموارد البشرية تعتمد جامعة فيصل لتدريب الخريجات

وشملت الاتفاقية مجالات تعاون متعددة؛ منها: العمل على تحقيق مستهدفات التوظيف والتدريب التي اتفق عليها الطرفان لمواءمة مخرجات التخصصات كافة من الطالبات الإناث من الجامعات السعودية، واعتماد جامعة الملك فيصل كمركز تدريب معتمد في المشروع الوطني لتدريب المقبلات على العمل.