وزارة النقل بالمدينة تودّع الحجاج المغادرين لمكة عبر طريق الهجرة

وكان في مقدمة المودعين مدير عام فرع الوزارة بالمدينة المنوّرة المهندس صابر الحربي، ومدير عام إدارة الصيانة المهندس عمر قربان، ومدير عام إدارة الطوارئ المهندس سعد القحطاني.