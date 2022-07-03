وزارة النقل تستخدم "الخط المدني" على لوحات الطرق بالمدينة المنورة

باشر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، استخدام "الخط المدني" على لوحات الطرق الإرشادية في الشوارع الرئيسية والطرق العامة بالمدينة المنورة؛ بهدف تعزيز مكونات الهوية البصرية، وتحسين المشهد الحضري، وتفعيل هذا النوع من الخط الذي يمثل جزءًا أصيلًا من حضارتنا العربية.