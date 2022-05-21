وزارة النقل تُواصل الصيانة على طريق "النظيم/ خريص"

تُواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية استكمال تنفيذ ازدواج طريق الرياض/ خريص، بإجمالي أطوال يبلغ 69 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على طريق النظيم/ خريص بمنطقة الرياض بإجمالي أطوال يبلغ 21.1 كم في كلا الاتجاهين، إضافة لإنشاء تقاطع لتسهيل الحركة ورفع مستوى السلامة مع طريق الصيرفي مع تطوير طريق خريص بإجمالي أطوال يبلغ 7.35 كم.
وأوضحت الوزارة أنه قد استُخدم في تنفيذ الأعمال (4) فرادات إسفلتية، و(12) رصاصة متنوعة، كما بلغت كمية الإسفلت المنفذ 416.6 ألف طن.
يأتي ذلك ضمن جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير خيارات نقل ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة، وحرصًا على تحسين جودة الطريق، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة لقاصديه، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات عليه.
يُذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على استكمال جميع مشاريعها بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ وتسلمها.