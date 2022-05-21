وزارة النقل تُواصل الصيانة على طريق "النظيم/ خريص"

يأتي ذلك ضمن جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير خيارات نقل ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة، وحرصًا على تحسين جودة الطريق، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة لقاصديه، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات عليه.