وزارة النقل عالجت 34 نقطة سوداء على الطرق خلال عام 2021

عالجت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، 34 نقطة سوداء على طرق المملكة.
جاس ذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وتعزيز جودة الحياة وتحسين الربط بين المدن والمحافظات.
وتتم معالجة النقاط السوداء على عدة مراحل متنوعة تختلف في التنفيذ باختلاف الضرر الناتج على الطريق، وتنقسم المعالجة لثلاثة أنواع، منها المعالجة الكلية، وذلك بتنفيذ كافة عناصر السلامة المتوفرة على الطريق حسب توصيات اللجنة المختصة، كما يتم إجراء المعالجة الجزئية بتنفيذ جزء مما يحتاجه الطريق من أدوات السلامة بحسب تقييم لجان الاختصاص، إضافةً إلى عمل التدخل الإنشائي بتنفيذ أعمال إنشائية جديدة، مثل: بناء جسر أو تنفيذ تقاطع أو تحويلة.
ونفذت الوزارة عدداً من مبادرات استدامة السلامة على الطرق، منها تنفيذ اللوحات التفاعلية للسلامة المرورية، وتحديث مواصفات وكتيبات السلامة، إضافةً إلى مراقبة مستوى السلامة على التحويلات المرورية بشكلٍ دوري.
وتساهم هذه الجهود في تطوير قطاع الطرق بالمملكة والارتقاء بمؤشر جودته ورفع مستويات السلامة المرورية، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتستهدف الاستراتيجية الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها، إلى جانب خفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث.