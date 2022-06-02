وزارة النقل عالجت 34 نقطة سوداء على الطرق خلال عام 2021

وتتم معالجة النقاط السوداء على عدة مراحل متنوعة تختلف في التنفيذ باختلاف الضرر الناتج على الطريق، وتنقسم المعالجة لثلاثة أنواع، منها المعالجة الكلية، وذلك بتنفيذ كافة عناصر السلامة المتوفرة على الطريق حسب توصيات اللجنة المختصة، كما يتم إجراء المعالجة الجزئية بتنفيذ جزء مما يحتاجه الطريق من أدوات السلامة بحسب تقييم لجان الاختصاص، إضافةً إلى عمل التدخل الإنشائي بتنفيذ أعمال إنشائية جديدة، مثل: بناء جسر أو تنفيذ تقاطع أو تحويلة.