وزراء الصحة الخليجيون يحددون أول مارس يومًا للمدن الصحية

وتمكنت المملكة من التقدم إقليمياً وعالمياً في السنوات الأخيرة بالحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية لتسع مدن صحية، هي: الدرعية، والمدينة المنورة، والطائف، وعنيزة، وجلاجل، والمندق، والجموم، ورياض الخبراء، وشرورة، بالإضافة إلى اعتماد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن كأول جامعة معززة للصحة في الإقليم.