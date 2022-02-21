وزراء خارجية "التعاون" ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدون أهمية العلاقات المشتركة

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون ورئيس المجلس الأوروبي أهمية العلاقات الخليجية- الأوروبية والحرص على تطويرها في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، حيث رأس الاجتماع من الجانب الخليجي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية (رئيس الدورة الحالية)، بينما ترأس الجانب الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون وممثليهم، بالإضافة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، والعلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الحوار السياسي، والأمن، والسياسة الخارجية، والتجارة، والاستثمار، والتنمية والطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار.