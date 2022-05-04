وزعت 1500 هدية.. أمانة الشرقية تطلق فعاليات "عيد النعيرية أحلى"

وتضمنت الفعاليات الاحتفالية التي جذبت عددًا كبيرًا من الحضور، ونالت إعجابهم، فقرات العرضة السعودية، وفقرات ترفيهية، ومسابقات للأسرة والطفل، وفقرات للعروض الخطرة، وركنًا للرسم على الوجوه، وألعابًا هوائية للأطفال.