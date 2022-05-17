وزيرا الطاقة والحج يتفقدان المشاريع الكهربائية في المشاعر المقدسة

وشملت الزيارة عددًا من المواقع التي نَفّذت فيها الشركة السعودية للكهرباء مشروعاتٍ لتعزيز الخدمة الكهربائية المُقدمة لحجاج بيت الله الحرام في مشعري منى وعرفات، ودعم موثوقيتها، ومن ضمنها مشروعات تعزيز الشبكة الكهربائية في مشعري منى وعرفات، وإنشاء محطات جديدة وشبكة جهد متوسط في مشعر عرفات مكّنت من إيقاف استخدام المولدات المتنقلة في المشعر، وزيادة الموثوقية وأمن وسلامة الحجاج، وإزاحة الوقود السائل وتقليل الانبعاثات، وأتمتة الشبكات الكهربائية لمكة والمشاعر المقدسة، وزيادة مراكز الطوارئ بما يحقق سرعة الاستجابة للأعطال وإعادة الخدمة.