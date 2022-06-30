وزيرة الرعاية الاجتماعية السودانية تُشيد بجهود المملكة في العمل الإنساني

أشادت وزيرة الرعاية الاجتماعية بولاية نهر النيل بالسودان، تهاني ميرغني عبدالحميد، بجهود المملكة العربية السعودية التنموية والإنسانية المستمرة في القارة الإفريقية.
جاء ذلك لدى زيارتها لمكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الخرطوم؛ حيث أبدت شكرها وامتنانها للندوة العالمية على ما تقدمه من جهود إنسانية مستمرة في خدمة الولاية، وما أقامته من المشاريع التنموية وحملات الإغاثة لمتضرري السيول والفيضانات، ودعمها المتواصل للأسر المحتاجة، وكان آخرها افتتاح مركز تنموي بمحلية (الدامر) والذي يضم فصولًا دراسية ومسجدًا وسكنًا للإمام وبئرًا للمياه الصالحة للشرب.
ورحّب مدير مكتب الندوة العالمية محمد الحبر، بالضيفة، وأثنى على تعاون الحكومة السودانية وتسهيلها لمشروعات الندوة وبرامجها التي تخدم المجتمع السوداني في كافة ولاياته.