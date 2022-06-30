وزيرة الرعاية الاجتماعية السودانية تُشيد بجهود المملكة في العمل الإنساني

جاء ذلك لدى زيارتها لمكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الخرطوم؛ حيث أبدت شكرها وامتنانها للندوة العالمية على ما تقدمه من جهود إنسانية مستمرة في خدمة الولاية، وما أقامته من المشاريع التنموية وحملات الإغاثة لمتضرري السيول والفيضانات، ودعمها المتواصل للأسر المحتاجة، وكان آخرها افتتاح مركز تنموي بمحلية (الدامر) والذي يضم فصولًا دراسية ومسجدًا وسكنًا للإمام وبئرًا للمياه الصالحة للشرب.