وزيرة السكك الحديدية البريطانية تفتتح المقر الإقليمي لشركة X-Rail البريطانية في جدة

افتتحت وزيرة السكك الحديدية البريطانية "ويندي مورتون" المقر الإقليمي لشركة X-Rail البريطانية في جدة.
وقالت الوزيرة: "تمتلك المملكة المتحدة قطاع سكك حديدية رائداً عالمياً يفخر بتقنياته العالية وإطاره التنظيمي المتقدم، ويسعدنا مشاركة خبراتنا ومعرفتنا مع المملكة العربية السعودية في إستراتيجية قطاع النقل السعودي المعلنة مؤخراً وخط أنابيب المشاريع".
وبهذه المناسبة قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر: "نود تطوير تعاوننا الحالي وتوقيع مذكرة تفاهم في السكك الحديدية بين بلدينا لتعزيز تلك العلاقات القائمة.
كما يسعدني أن أقبل دعوة الوزيرة لزيارة المملكة المتحدة للاطلاع على أفضل التقنيات البريطانية في قطاع السكك الحديدية".