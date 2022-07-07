وزير الأوقاف الفلسطيني يشيد بجهود حكومة خادم الحرمين لتسهيل الحج

وقال خلال زيارته لمقر الشركة: "وجدنا خلال حضورنا استقبالًا مميزًا، وشرحًا وافيًا عن الخدمات المقدمة للحجاج في هذا العام، وهي خدمات مميزة تعكس الاستقرار النفسي والهدوء والأمان والسكينة على الحجاج".