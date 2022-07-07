وزير الأوقاف الفلسطيني يشيد بجهود حكومة خادم الحرمين لتسهيل الحج

أشاد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، اليوم الخميس، بالجهود العظيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين عبر وزارة الحج والعمرة والجهات العاملة الأخرى؛ لتسهيل حج ضيوف الرحمن.
وقال خلال زيارته لمقر الشركة: "وجدنا خلال حضورنا استقبالًا مميزًا، وشرحًا وافيًا عن الخدمات المقدمة للحجاج في هذا العام، وهي خدمات مميزة تعكس الاستقرار النفسي والهدوء والأمان والسكينة على الحجاج".
وأضاف: "هيأت الشركة كل الإمكانيات بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وهذه رؤية تتمخض عنها تهيئة كل الخدمات المتاحة بين يدي هذه الشركة لخدمة الحجاج بشكل عام وحجاج الدول العربية بشكل خاص".
وتابع الشيخ "البكري": "أستطيع أن أقول إن الإمكانيات المتاحة كبيرة جدًّا وإن شاء الله سيكون انعكاسها على الحجيج المزيد من السهولة واليسر في المشاعر المقدسة".
وقال: "نحن كحجاج فلسطين رأينا الترحاب الكبير والاستقبال الحار والإحساس المرهف عند الشعب السعودي الكريم، وهذا كله يدلل على مدى التعاون والتنسيق العالي بين مكتب شؤون حجاج فلسطين، وإخواننا في الشركة التي ترعى شؤون الحجيج، وأنا مطمئن لكل الأعمال التي أقامتها وستقيمها هذا الموسم لراحة ضيوف الرحمن".
من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة ماهر جمال، حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله، ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.