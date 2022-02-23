وزير الإسكان: وجدنا أسعار العقار بالرياض تفوق القدرة الشرائية للمواطن

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة وجدت أن أسعار العقار في الرياض بدأت تفوق القدرة الشرائية للمواطن، موضحًا أن هناك أراضٍ بيضاء مساحتها أقل من المرحلة الأولى ما زالت موجودة لم تطور بشكل كبير.

وبين أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء حسب ما وُضع من خطة بدأنا في أربع مناطق بعدها تم الإعلان عن باقي المناطق، لافتاً بأنه لم يتبق سوى حائل والقصيم وحفر الباطن سيتم الإعلان عنها قريباً.

وتفصيلاً، قال الحقيل: رسوم الأراضي البيضاء هي سياسة تتخذها الدولة حينما ترى عدم توازن بين الأسعار في منطقة معينة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين سواء كان الجانب السكني وهو الأهم في برنامج الإسكان وبرنامج الأراضي البيضاء.

وأضاف: الهدف الثاني أن مدننا أصبحت تتوسع بشكل كبير، وهناك أراضٍ بيضاء داخل المدن، وهذا يرهق الدولة من ناحية البنية التحتية والرحلات للمواطنين.

وقال: والآن على سبيل المثال في مدينة الرياض بدأنا تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء، مشيراً أننا وجدنا الأسعار قد بدأت تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، موضحًا أن هناك أراضٍ بيضاء مساحاتها أقل من المرحلة الأولى ما زالت موجودة لم تطور بشكل كبير.

وتابع: اليوم برنامج رسوم الأراضي البيضاء حسب ما وُضع له بدأ في أربع مناطق بعدها أعلنا عن باقي المناطق، لافتاً أنه لم يتبق سوى حائل والقصيم وحفر الباطن سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأضاف الحقيل: اليوم نرى على الأقل يمكن 500 مليون متر مربع تم إعادة تطويرها وتدويرها، حيث إننا عدلنا في النظام في العام الماضي فبعد أن كان أربع مراحل أصبح ثلاث، أيضًا صدر توجيه عدم السداد يتجه إلى مرحلة التنفيذ المباشر ساعد في تحصيل إيرادات أكثر من اثنين مليار يال.

وقال: نحن نتعامل بتوازن مع احتياجات كل مدينة ومنطقة، ولدينا فرصة لتطوير برنامج الرسوم البيضاء ليشمل المناطق المهمة والتي نشجع الاستثمار فيها.