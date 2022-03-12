وزير "الإسلامية": تنفيذ الأحكام بحق الإرهابيين نهج قويم يرسخ قوة الدولة وحرصها على أمن الوطن

وفي تغريدة ثانية أكد الوزير "آل الشيخ" أن ضرر أهل البدع عظيم، ولاسيما على صغار السن وقليل التجربة، فانتبهوا لمن تحبون، حذروهم من فكر الخوارج الذي تروجه بعض الجماعات، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين حتى توصل ضحاياها إلى الدعشنة والخروج على المسلمين، بل واستحلال دماء أقرب الناس لهم، والعياذ بالله.