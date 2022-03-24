وزير "الإسلامية": هدفنا نشر الاعتدال والوسطية والتسامح ونبذ الغلو والتطرف

جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب وصوله لمطار سوكارنو هاتا الدولي في مستهل زيارة رسمية لجمهورية إندونيسيا تستمر عدة أيام؛ تلبية للدعوة الموجهة من وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس الذي كان في مقدمة مستقبلي الوزير آل الشيخ إلى جانب كل من نائب وزير الشؤون الدينية الإندونيسي زين التوحيد وعدد من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات العامة فيها إضافة إلى شخصيات دينية أخرى.