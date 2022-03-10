وزير الإسلامية يزور جناح السعودية بمعرض أكسبو 2020

بعد ذلك قام بزيارة لجناح دولة الإمارات العربية الشقيقة، والذي يسلط الضوء على المحطات التاريخية وأثر العمل المشترك الذي تبنته دولة الإمارات لتحقيق النمو والازدهار خلال مسيرة بنائها. كما زار جناح مجلس التعاون الخليجي والجناح المصري والإندونيسي وجناح دولة اليونان واطلع على ما تعرضه هذه الأجنحة من مقتنياتِ وحضارةِ دولِ هذه الأجنحة وما تضفيه على معرض إكسبو دبي 2020 من تنوع ثقافي وحضاري واجتماعي يسهم في نجاح المعرض بشكل عام ويلقي نظرة على ما سيكون عليه معرض إكسبو 2030 والذي تطلع المملكة العربية السعودية إلى استضافته.