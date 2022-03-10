وزير الإسلامية يزور جناح السعودية بمعرض أكسبو 2020

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، معرض إكسبو 2020 المقام حالياً في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
واستهل الوزير آل الشيخ زيارته للمعرض بزيارة جناح المملكة العربية السعودية الذي يعد ثاني أكبر جناح بعد الدولة المستضيفة، واطلع على أركان الجناح التي تعبر عن التطور والنهضة في المملكة بمختلف المجالات، وتـظهر ما يجعلها فريدة من نوعها على نحو غير مسبوق، كما تعطي تجربةَ واستكشافَ بلدٍ يمر بتحول سريع، وتنقل تاريخ المملكة الغني وعجائبها الطبيعية.
كما استمع آل الشيخ إلى شرحٍ مفصّل عن محتوى الجناح السعودي الذي يشمل التراث والطبيعة والاقتصاد والتنمية والعلوم والتكنولوجيا، وغيرها من المسارات المرتبطة بنهضة المملكة ونموها تحت مظلة رؤية السعودية 2030، وكل ذلك عبر رحلة رقمية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى فعاليات تفاعلية متنوعة تشتمل على أنشطةِ استدامةِ الطاقةِ والعلوم والتقنية.
ونوه خلال كلمة سجلها في ختام زيارته للجناح السعودي على التميز الذي حققه الجناح بالمعرض ببرامجه وما يعكسه من لوحة فنية لصورة السعودية ونهضتها، مبيناً أن تميزَ مشاركةِ المملكة تأكيدٌ على حجم الدعم والمتابعة التي يوليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، الذي يتابع ويدعم مشاركات المملكة دوليًا.
بعد ذلك قام بزيارة لجناح دولة الإمارات العربية الشقيقة، والذي يسلط الضوء على المحطات التاريخية وأثر العمل المشترك الذي تبنته دولة الإمارات لتحقيق النمو والازدهار خلال مسيرة بنائها. كما زار جناح مجلس التعاون الخليجي والجناح المصري والإندونيسي وجناح دولة اليونان واطلع على ما تعرضه هذه الأجنحة من مقتنياتِ وحضارةِ دولِ هذه الأجنحة وما تضفيه على معرض إكسبو دبي 2020 من تنوع ثقافي وحضاري واجتماعي يسهم في نجاح المعرض بشكل عام ويلقي نظرة على ما سيكون عليه معرض إكسبو 2030 والذي تطلع المملكة العربية السعودية إلى استضافته.