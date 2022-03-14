وزير "الإسلامية" يستقبل المُحكّمين والمُحكّمات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك للقرآن الكريم

ورحّب الوزير "آل الشيخ" في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة ووكيل الوزارة لشؤون المساجد الأمين العام للمسابقة، مقدمًا شكره لهم على ما قدموه من جهد لتمييز الأبرز من بين المتسابقين، وإلى منسوبي الوزارة الذين بذلوا جهدًا مشكورًا لإقامة المسابقة وتنفيذها وفق خطط محكمة وتنظيم دقيق، سائلًا الله للجميع الأجر والثواب في تصفيات هذه المسابقة.