وزير "الإسلامية" يستقبل المُحكّمين والمُحكّمات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك للقرآن الكريم

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة المحلية والدولية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بالرياض المحكمين والمحكمات في التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين.
ورحّب الوزير "آل الشيخ" في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة ووكيل الوزارة لشؤون المساجد الأمين العام للمسابقة، مقدمًا شكره لهم على ما قدموه من جهد لتمييز الأبرز من بين المتسابقين، وإلى منسوبي الوزارة الذين بذلوا جهدًا مشكورًا لإقامة المسابقة وتنفيذها وفق خطط محكمة وتنظيم دقيق، سائلًا الله للجميع الأجر والثواب في تصفيات هذه المسابقة.
من جانبه، قدم رئيس وأعضاء لجنة التحكيم بمسابقة خادم الحرمين الشريفين للبنين الشكر والتقدير والامتنان لقيادة المملكة على الدعم المتواصل للمحافل القرآنية وتشجيع الناشئة على حفظ القرآن الكريم ودعم الجوائز المحلية والعالمية وتقديم الغالي والنفيس في سبيل ذلك.
ونوه المحكمون بما تحقق من نجاحات في إدارة المسابقة في دورتها الحالية عبر اللجان المختصة والتي تعمل على مدار الساعة منذ انطلاقتها وحتى اختتام التصفيات النهائية لها، والتي تمت مساء يوم أمس بمشاركة 119 يمثلون نخبة وصفوة الحفاظ على مستوى المملكة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.
بدورهن، قدمن المحكمات الشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة على دعم بنات الوطن في سبيل العناية بكتاب الله عبر تنظيم المسابقات القرآنية التي تجسد حرص ودور القيادة الرائد في خدمة القرآن الكريم وحمَلته.