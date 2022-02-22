وزير الاتصالات: الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي بجذوره الراسخة يعكس المبادئ والقيم الراسخة لمملكتنا

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يدي الإمام محمد بن سعود.

وقال "السواحة": إن الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي بجذوره الراسخة الممتدة لثلاثة قرون من العز والمجد، يعكس المبادئ والقيم الراسخة لمملكتنا الغالية والتفاف الشعب السعودي الكريم حول قيادته وراية الوطن.

وأضاف: شغف أبناء الوطن وبناته وإنجازاته على الأصعدة كافة وقود لمواصلة بناء حاضر الوطن المترابط ومستقبله المبتكر.