وزير الاتصالات يلتقي عددًا من تنفيذيّ كبرى الشركات التقنية العالمية ومسؤولي ITU لتعزيز الاقتصاد الرقمي

وفي مجال تنمية المحتوى الرقمي، التقى السواحة، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك «TikTok» شو زي تشو، لمناقشة مستقبل المحتوى الرقمي في المملكة، وضرورة التعاون لإنجاح برنامج «IGNITE» الذي أطلقته المملكة أخيرًا لإنشاء المحتوى الرقمي وإنتاجه، كما ناقش اللقاء أهمية تعميق التعاون بما يصبُّ في تنمية وتطوير المواهب والقدرات الرقمية الوطنية في عددٍ من المجالات ذات الصلة؛ وعلى رأسها المحتوى الرقمي.