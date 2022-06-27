وزير الاستثمار البريطاني: نتطلع للعمل مع المملكة بمجالات التقنية الخضراء

أعرب وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون اليوم، عن تطلع بلاده إلى العمل مع المملكة العربية السعودية لزيادة التعاون في مجالات التقنية الخضراء وإنتاج الطاقة النظيفة، وذلك قُبَيل انطلاق منتدى الطاقة المتجددة الذي تستضيفه لندن يوم غدٍ.