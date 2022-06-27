وزير الاستثمار البريطاني: نتطلع للعمل مع المملكة بمجالات التقنية الخضراء

أعرب وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون اليوم، عن تطلع بلاده إلى العمل مع المملكة العربية السعودية لزيادة التعاون في مجالات التقنية الخضراء وإنتاج الطاقة النظيفة، وذلك قُبَيل انطلاق منتدى الطاقة المتجددة الذي تستضيفه لندن يوم غدٍ.
وقال جريمستون: "إن المملكة المتحدة تتطلع للعمل مع المملكة العربية السعودية ودول العالم للالتزام بزيادة التعاون في التقنية الخضراء وإنتاج الطاقة النظيفة للعمل نحو مستقبل أكثر استدامة للجميع".
من جانبه, نوه عمدة الحي المالي لمدينة لندن فينسنت كيفيني بجهود المملكة العربية السعودية في معالجة تغير المناخ، واستهدافها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.