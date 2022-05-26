وزير الاستثمار: نتوقع مساهمة المناطق الاقتصادية الخاصة 20% من التدفقات الاستثمارية

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: إن أهداف المملكة طموحة، متوقعًا أن تساهم المناطق الاقتصادية الخاصة بنحو 20% من إجمالي التدفقات الاستثمارية، كما ستحفز القطاعات وتجعلها تتجاوز حدود الاستثمارات القادمة من الاقتصاد الأساسي.
وأضاف خلال لقائه مع قناة "بلومبيرغ" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس -حسب إنفوجرافيك نشرته الوزارة على حسابها في تويتر- قال الفالح: ندعو المستثمرين من جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات للاستثمار؛ حيث تحَسن أداء الاقتصاد السعودي مؤخرًا ليحقق مستويات غير مسبوقة على الرغم من الأزمات التي يواجهها العالم.
ومن جانب آخر، أشار إلى أن المملكة تلتزم بتلبية العرض والطلب في مجال تحويل الطاقة؛ حيث إن طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكذلك الهيدروجين الأخضر، سجلت مؤخرًا أرقامًا قياسية جديدة في السعودية.
وذكر أن المملكة تعمل على تطوير سلاسل القيمة الكاملة للمركبات الكهربائية، ابتداء من مكونات التصنيع، ومرورًا بعمليات البحث والتطوير والمواد المركبة والانتهاء بتنمية المواهب.