وزير الاستثمار: نتوقع مساهمة المناطق الاقتصادية الخاصة 20% من التدفقات الاستثمارية

وأضاف خلال لقائه مع قناة "بلومبيرغ" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس -حسب إنفوجرافيك نشرته الوزارة على حسابها في تويتر- قال الفالح: ندعو المستثمرين من جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات للاستثمار؛ حيث تحَسن أداء الاقتصاد السعودي مؤخرًا ليحقق مستويات غير مسبوقة على الرغم من الأزمات التي يواجهها العالم.