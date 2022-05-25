وزير الاقتصاد: سجلنا في الربع الأول نموًا اقتصاديًا 9.6% وهو الأكبر منذ 2011

وقال "الإبراهيم" في ندوة حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022": سياستنا واضحة الطلب على النفط سيتواصل، وهذا ما يُجمع عليه الخبراء حول العالم، وسنواصل زيادة الإنتاج 13 مليونًا و400 ألف برميل من النفط كقدرة قصوى، وسنواصل زيادة الإنتاج مع العمل على مواضيع التغير المناخي وتخفيف الانبعاثات الضارة، وهذان الأمران لا يتعارضان، ونؤمن بأن آخر شيء نريده هو التركيز على التغير المناخي دون التركيز على أمن الطاقة وتطويرها.