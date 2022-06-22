وزير البترول المصري: زيارة ولي العهد أتت في توقيتٍ بالغ الأهمية

وحول مجال الطاقة؛ أضاف "الملا" أن هناك تطابقاً وتفاهماً في وجهات النظر بين الدولتين، مشددًا على قدرة المملكة الحكيمة لتحقيق الاستقرار للسوق البترولية، ومنوهًا بالعلاقات المتميزة بين المملكة ومصر؛ لأنها تمثّل حجر الزاوية للانطلاق نحو آفاق رحبة لدعم النشاط البترولي والعلاقات البترولية وجذب الاستثمارات وإقامة مشروعات تُسهم في تحقيق الفوائد المرجوة للشعبين الشقيقين.