وزير البلدية والقروية يعلن عن جائزة سنوية للمراقب المتميز

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم عن إطلاق جائزة المراقب المتميز في المملكة، والتي يفوز بها ١٧ مراقبًا سنويًّا، باختيار مراقب واحد من كل أمانة.

وأوضح "الحقيل" أن المراقب الفائز سيحصل على دورات داخلية وخارجية وكذلك الأولوية في الترقية.

جاء ذلك بعد أن ألقى "الحقيل" كلمته عن بُعد في ملتقى "صنَّاع الامتثال" الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع أمانة منطقة حائل بفندق ميلنيوم بحائل.

ويشتمل الملتقى (11) ورشة عمل متخصصة تناقش التحديات على مستوى مسارات الرقابة المتمثلة في: (الرقابة على المنشآت التجارية،التشوُّه البصري، الرقابة البيئية، الرقابة على الإيرادات، الرقابة الشمولية للإسكان، الرقابة على الحفريات، المباني، المرافق والأحياء، النظافة، التعديات والأراضي، والرقابة على الباعة الجائلين)، ووضع الحلول للتغلُّب على هذه التحديات.

ويناقش الملتقى الذي يستمر يومين ثلاثة محاور أساسية، حيث يتناول المحور الأول جهود تطوير الاشتراطات البلدية القائمة، فيما يتطرق المحور الثاني إلى تطوير قوائم التفحص، بينما يرتكز المحور الثالث على تطوير الأدِلَّة الرقابية، ويستعرض الملتقى نتائج بعض الورش لبيان التطوير والتحسين الذي أحدثته الأمانات في مجال الرقابة البلدية.

ويُعد ملتقى "صنَّاع الامتثال" الأول من نوعه الذي يجمع أكثر من 100 مراقب ومتخصص في جميع مسارات الرقابة و17 أمانة على مستوى المملكة، لمناقشة أبرز التحديات الرقابية والخروج بأفكار وحلول إبداعية لتطوير عمل المنظومة.