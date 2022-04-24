وزير البيئة والمياه والزراعة: أسواق المملكة تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن أسواق المملكة ولله الحمد، تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية، مع استقرار في سلاسل الإمداد المحلية والخارجية، وهو ما يدعم المخزونات الإستراتيجية.