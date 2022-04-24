محليات

وزير البيئة والمياه والزراعة: أسواق المملكة تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة وفرة السلع والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي
وزير البيئة والمياه والزراعة: أسواق المملكة تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية
عبدالرحمن الفضلي يرأس اجتماع لجنة وفرة السلع الغذائية
سبق
سبق

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن أسواق المملكة ولله الحمد، تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية، مع استقرار في سلاسل الإمداد المحلية والخارجية، وهو ما يدعم المخزونات الإستراتيجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي عقدته لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي، لاستعراض وفرة السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة، وآخر التطورات في أسواق الغذاء العالمية وسلاسل الإمداد في ظل تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وحضر الاجتماع ممثلو وزارات البيئة والمياه والزراعة، التجارة، الصناعة والثروة المعدنية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئات الغذاء والدواء، والتجارة الخارجية، والزكاة والضريبة والجمارك، صندوق التنمية الزراعية، المؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".

وزير البيئة والمياه والزراعة
عبدالرحمن الفضلي
الأمن الغذائي
السلع الغذائية
لجنة وفرة السلع الغذائية

أخبار قد تعجبك

No stories found.