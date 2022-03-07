وزير البيئة يرأس اجتماع لجنة وفرة السلع الغذائية الثامن

وثمن "الفضلي" الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة والأعضاء في اللجنة والتي تقوم من خلال فريق الرصد المشترك بالعمل على مدار الساعة لمتابعة ووفرة السلع الغذائية التموينية والزراعية والحيوانية في الأسواق، وكذلك المخزونات وسلاسل الإمداد في ظل التطورات العالمية.