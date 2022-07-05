وزير التجارة في ردّه على استغلال بعض التجار: كلنا مسؤول وسنواجه بحزم أي تلاعب

وتفصيلًا، ردّ الوزير "القصبي" خلال مؤتمر التواصل الحكومي للحديث عن ارتفاع الأسعار عن حديث بوجود استغلال من بعض التجار لهذه الأزمة لرفع الأسعار، وكيف تعمل الوزارة على ضبط ذلك؟ بقوله: كلنا مستهلك، قبل أن أكون مسؤولًا أنا مواطن أولًا ومستهلك ومسؤول، وكلنا كلنا لا بد أن نتشارك استجابةً لتوجيهات القيادة، قمنا وما زلنا وكثّفنا الرقابة مؤكدًا أن الرقابة اليوم عنصر مهم في 13 منطقة في المملكة؛ لمعرفة نبض السوق واحتياجاته؛ لمواجهة كل التحديات التي يواجهها السوق.