وزير التربية التونسي لـ"سبق": معجب بجهود ومستوى تطوير التعليم في المملكة

أعرب وزير التربية التونسي فتحي السلاوتي، عن سعادته بالمشاركة في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، بالرياض، مبدياً في هذا الصدد إعجابه بما شاهده من جهود كبيرة وخطط ومشاريع متميزة لتطوير التعليم في السعودية على مستوى المناهج والبرامج والخطط الدراسية وغيرها، متمنياً مزيداً من التوفيق للجميع.
وقال الوزير السلاوتي في تصريح لـ"سبق" خلال زيارته لجناح المكتبة الرقمية السعودية بوزارة التعليم: "سعدت مع مجموعة من وزراء التربية والتعليم العرب وغيرهم بالتواجد والمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022"، واصفا إقامته وتنظيمه من قبل وزارة التعليم بالمبادرة الطيبة التي تأتي بعد ظروف وصعوبات جائحة فيروس كورونا العالمية.
وأضاف: "من حسن الحظ أن تعود مثل هذه الأنشطة إلى وضعها السابق والطبيعي"، مقدماً شكره للمملكة العربية السعودية على هذه الدعوة للمشاركة في المعرض.
وزار وزير التربية التونسي فتحي السلاوتي، جناح المكتبة الرقمية السعودية بوزارة التعليم ضمن أجنحة المعرض الدولي للتعليم 2022، واستمع إلى شرح من الدكتور سليمان بن إبراهيم الرياعي المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية بوزارة التعليم، عن الخدمات التي تقدمها والمشاريع والمبادرات، التي تعمل على تنفيذها لتطوير متطلبات العملية التعليمية وتنمية القدرات البشرية.
يُذكر أن المكتبة الرقمية السعودية بوزارة التعليم تزخر بمجموعة كبيرة من الأدوات وقواعد المعلومات والدوريات، وفقاً لآخر الإحصائيات تحتوي المكتبة على 169 قاعدة معلومات عالمية وعربية تغطي مختلف التخصصات الأكاديمية، مشتملةً على 450,000 ألف كتاب رقمي، و60,000 مجلة علمية، و9,000,000 ملايين ورقة من أوراق البحوث والمؤتمرات، و5,224,410 رسائل جامعية، و3,061,669 تقريراً علمياً، إضافة إلى 7 ملايين من الوسائط المتعددة التي تشتمل على الصور والأفلام العلمية في مختلف التخصصات، كذلك أكثر من 12,000,000 مادة علمية في الأصول المعلوماتية التي تمتلكها المكتبة، كما بلغ عدد الجهات المستفيدة من هذا التجمع المعلوماتي أكثر من 65 جهة وأكثر من 300 ناشر عالمي، مقدمة خدماتها من خلال بوابتها على الشبكة العنكبوتية بواجهتين عربية وإنجليزية.
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المكتبة الرقمية أكثر من 1,600,000 ألف طالب وباحث دراسات عليا، و71,000 ألف عضو هيئة تدريس في 55 جامعة وكلية حكومية وأهلية، وأكثر من 180,000 ألف مبتعث ومبتعثة، و20 هيئة ومؤسسة حكومية.
وتعكف المكتبة الرقمية السعودية على جملة المشاريع والمبادرات، لتطوير متطلبات العملية التعليمية وتنمية القدرات البشرية، من أهمها مشروع الرسائل العلمية ومشروع المجلات العلمية والتحكيم ومشروع المكتبة الرقمية للكتب العربية، ومشروع مكتبة المعارف لطلاب التعليم العام وغيرها من أدوات تنمية المعارف.
وتتواصل أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ (8-11 مايو 2022م)، بمشاركة وزراء وخبراء التعليم وأكثر من 260 جامعة عالمية ومحلية وجهات تعليمية من 23 دولة حول العالم.