وزير التربية التونسي لـ"سبق": معجب بجهود ومستوى تطوير التعليم في المملكة

يُذكر أن المكتبة الرقمية السعودية بوزارة التعليم تزخر بمجموعة كبيرة من الأدوات وقواعد المعلومات والدوريات، وفقاً لآخر الإحصائيات تحتوي المكتبة على 169 قاعدة معلومات عالمية وعربية تغطي مختلف التخصصات الأكاديمية، مشتملةً على 450,000 ألف كتاب رقمي، و60,000 مجلة علمية، و9,000,000 ملايين ورقة من أوراق البحوث والمؤتمرات، و5,224,410 رسائل جامعية، و3,061,669 تقريراً علمياً، إضافة إلى 7 ملايين من الوسائط المتعددة التي تشتمل على الصور والأفلام العلمية في مختلف التخصصات، كذلك أكثر من 12,000,000 مادة علمية في الأصول المعلوماتية التي تمتلكها المكتبة، كما بلغ عدد الجهات المستفيدة من هذا التجمع المعلوماتي أكثر من 65 جهة وأكثر من 300 ناشر عالمي، مقدمة خدماتها من خلال بوابتها على الشبكة العنكبوتية بواجهتين عربية وإنجليزية.