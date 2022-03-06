وزير التعليم: اختبارات من الأول ابتدائي للثالث متوسط في الأسبوع الثاني من الفصل المقبل

التقى وزير التعليم، د.حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، منسوبي وقيادات التعليم بمحافظة الأحساء.
واستهل "آل الشيخ" كلمته خلال اللقاء برفع أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-؛ على ما يحظى به قطاع التعليم في وطننا الكريم من عناية واهتمام ودعم سخي.
وأكد وزير التعليم خلال اللقاء على أهمية تكامل الجهود بين جميع منسوبي التعليم لمواصلة الرحلة التعليمية واستمرار المدارس بأفضل صورة جاذبة ومطمئنة للطلبة وأولياء أمورهم، داعياً إدارات التعليم للاستفادة من الميزانيات التشغيلية للمدارس وصرفها في الأوجه المخصصة، بما ينعكس إيجاباً على تجويد المخرجات التعليمية للطلاب والطالبات.
وأكد وزير التعليم على أن الوزارة ستعقد اختبارات تعزّز وتدعم المهارات في اللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية لجميع الطلبة في كافة المدارس ابتداءً من الصف الأول ابتدائي وحتى الصف الثالث متوسط، وذلك بشكل حضوري في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي المقبل، وتركز هذه الاختبارات على المعرفة والمهارات الأساسية في المواد المستهدفة خلال الفصلين الدراسيين السابقين، داعياً إلى ضرورة استثمار زيادة ساعات التعلّم بالشكل الأمثل، والذي يعود على رفع وتجويد نواتجه.
وتطرق وزير التعليم إلى ما شهدته الخطط الدراسية والمناهج من مراحل تغيير وتطوير، مما كان له دور في تعزيز الهوية الوطنية، والانتماء الوطني والتنافسية العالمية، ومواكبة خطط المملكة التطويرية في المجال التعليمي، متطلعاً إلى أن تثمر هذه الجهود في تحقيق ارتفاع ملحوظ على مخرجات التعليم في المملكة.
وأكد في ختام اللقاء على أهمية تعزيز الوعي الفكري لكافة منسوبي التعليم، بما يعزّز من قيم المواطنة والاعتدال والوسطية، والتصدي لجميع أفكار التطرف والانحلال، والانتماء للوطن وتعزيز الولاء لقيادتنا الرشيدة -أعزها الله-.