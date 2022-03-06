وزير التعليم: اختبارات من الأول ابتدائي للثالث متوسط في الأسبوع الثاني من الفصل المقبل

وأكد وزير التعليم على أن الوزارة ستعقد اختبارات تعزّز وتدعم المهارات في اللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية لجميع الطلبة في كافة المدارس ابتداءً من الصف الأول ابتدائي وحتى الصف الثالث متوسط، وذلك بشكل حضوري في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي المقبل، وتركز هذه الاختبارات على المعرفة والمهارات الأساسية في المواد المستهدفة خلال الفصلين الدراسيين السابقين، داعياً إلى ضرورة استثمار زيادة ساعات التعلّم بالشكل الأمثل، والذي يعود على رفع وتجويد نواتجه.

وتطرق وزير التعليم إلى ما شهدته الخطط الدراسية والمناهج من مراحل تغيير وتطوير، مما كان له دور في تعزيز الهوية الوطنية، والانتماء الوطني والتنافسية العالمية، ومواكبة خطط المملكة التطويرية في المجال التعليمي، متطلعاً إلى أن تثمر هذه الجهود في تحقيق ارتفاع ملحوظ على مخرجات التعليم في المملكة.