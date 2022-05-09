وزير التعليم في رسالة شكر للمعلمين: أنتم أصحاب رسالة ولستم أصحاب وظائف

وقال الوزير آل الشيخ في رسالة شكر بعثها للمعلمين ونشرها الفنان فايز المالكي عبر حسابه بتويتر: "كل العلم والتعلم يدور حول المعلمين، سواء كانوا في التعليم العام أو الجامعات أو رياض الأطفال أو التدريب؛ لأنهم هم الذين يعلمون الناس الخير، وهم ورثة الأنبياء، وحتى الحوت يسبح لهم وهم في جوف الماء، فشكرًا لهم وهم أصحاب رسالة، وليسوا أصحاب وظيفة، وما قدموه وسيقدمونه إن شاء الله سيكون له أثر كبير في بناء جيل قادم منافس عالميًا، ويشرف كل سعودي وسعودية أينما كانوا".