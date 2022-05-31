وزير التعليم يثمن قرار مجلس الوزراء استحداث بند "البحث العلمي" ضمن ميزانية الوزارة

‏وقال لـ"سبق": "لقد زف مجلس الوزراء اليوم هدية غالية للجامعات، وهي رصد ميزانية مالية داعمة لسير البحث العلمي فيما يعرف بالدعم المؤسسي للجامعات، ولاشك أن هذا سيكون وقوداً يمد المعامل البحثية والمشروعات البحثية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس بتبني بحوثهم؛ مما يزيد في الوصول إلى نتائج بحثية تساير ما عليه المعامل العالمية من مستوى للبحوث العلمية؛ مما قد يقود إلى تحقيق التطوير والابتكار، وهو مفيد للوطن والباحثين الجدد، الذين كلهم شغف لتحقيق أفكارهم البحثية وابتكاراتهم، ويحقق لهم كذلك الترقيات العلمية، وفي نفس الوقت يمنح طلاب الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه ما يصبون إليه باستخدام التقنيات الحديثة في بحوثهم، فشكراً لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هذا الدعم".