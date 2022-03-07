وزير التعليم يرعى افتتاح المؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي بجامعة الملك فيصل

وأضاف: المؤتمر يأتي مواكباً لإطلاق سمو ولي العهد مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، كما يأتي استجابة للحراك العالمي حيال قضايا استراتيجية محورية، تتعلق بالأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، التي تمثل أبرز أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب كونه ينبثق من هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية، وشراكاتها الاستراتيجية التي عقدتها مع الوزارات والجهات الحكومية والأهلية والقطاعات الصناعية من خلال خبرات ودراسات وتجارب محلية وعالمية.