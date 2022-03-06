وزير التعليم يزور عدداً من المدارس في الأحساء ويشاهد عرضا للمشاريع

قام وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ صباح اليوم الأحد خلال زيارته لمحافظة الأحساء بزيارة عدد من المدارس والروضات، ووقف على بعض المشاريع التعليمية التي تمت معالجتها والانتهاء منها هذا العام، ومنها مدرسة أجنادين الثانوية، وشاهد عرضاً للمشاريع التعليمية المسندة، والجاري استكمال تنفيذها.
وشملت الزيارة مبنى روضة "السعادة"، اطلع خلالها على المبادرات التعليمية لرياض الأطفال، والتي تضمنت مهارة القراءة الجهرية، والعادات السبع، كما اطلع الوزير على بعض الممارسات والتجارب التعليمية في مدرسة "الحسن بن علي" الابتدائية، والمتمثلة في ( الفهم القرائي، والتعليم الرقمي، والرياضيات حياتنا، وأداة قياس التقدم القرائي في اللغة الإنجليزية)، التي تسهم في تجويد نواتج التعلّم.
وأشاد الوزير بما شاهده من مبادرات وممارسات تعليمية، يقوم بها الكادر التعليمي، والتي من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية في تلك المدارس، وتعزّز من نواتج التعلّم، كما قدم الوزير شكره للمعلمين والمعلمات، وكل منسوبي التعليم على تأدية رسالتهم السامية بكل إخلاص.