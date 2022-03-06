وزير التعليم يزور عدداً من المدارس في الأحساء ويشاهد عرضا للمشاريع

قام وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ صباح اليوم الأحد خلال زيارته لمحافظة الأحساء بزيارة عدد من المدارس والروضات، ووقف على بعض المشاريع التعليمية التي تمت معالجتها والانتهاء منها هذا العام، ومنها مدرسة أجنادين الثانوية، وشاهد عرضاً للمشاريع التعليمية المسندة، والجاري استكمال تنفيذها.