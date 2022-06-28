وزير التعليم يشارك غداً في الاجتماع التحضيري لقمة تحويل التعليم بباريس

ويهدف الاجتماع الوزاري التحضيري إلى عرض الدول المشاركة لأهم نتائج المشاورات الوطنية ومناقشة التزاماتها الوطنية لتحويل التعليم، وتقديم المبادرات الوطنية لكل موضوع من موضوعات القمة المزمع عقدها في شهر سبتمبر، مع العمل على إيجاد شراكات دولية لتبني تلك المبادرات على مستوى أكثر شمولية، والعمل على أن يكون الاجتماع بمثابة حجر الأساس للاتجاه نحو حراك عالمي للتعليم من خلال عرض أهم تجارب الدول الرائدة وقادة التعليم الفاعلين في تحويل التعليم، وإتاحة منصة للأطفال، والشباب، وأولياء الأمور، والمعلمين، لتقديم وجهات نظرهم بخصوص موضوعات القمة، والتضامن مع أصحاب المصلحة لتحويل التعليم.