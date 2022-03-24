وزير التعليم يطلق مبادرة BootcampX لتعزيز المهارات

وتقدم المبادرة فرصًا تدريبية مكثفة عبر برامج مطورة تتراوح مدتها ما بين 3 - 6 أشهر مع أفضل الجامعات والشركات حول العالم؛ إذ تستهدف البرامج التدريبية كلًا من طلبة المرحلة الثانوية والجامعية، والباحثين عن عمل، والموظفين، وتشتمل المبادرة على مجالات رئيسية عدة منها: إدارة المشاريع، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتصميم واجهة المستخدم UI، وتصميم تجربة المستخدم UX، والتسويق الرقمي، وإدارة المنتجات، وتطوير الويب، والتقنية المالية، كما تتميز المبادرة بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال مجالات المبادرة المتنوعة، علاوةً على تركيزها على تنمية المهارات وتطبيقها في سوق العمل، وتوفير الدعم الأكاديمي للمتعلمين باستمرار وبشكل مباشر، كما تعمل على تحقيق مخرجات تدريبية نوعية ذات نطاق واسع وجودة عالية، إضافة إلى تمكين القدرات البشرية من إتمام البرامج المكثفة في مدة وجيزة.